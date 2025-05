Rio Grande do Sul enfrenta inundações e emergências devido a ciclone

Os moradores do Rio Grande do Sul enfrentam problemas devido à forte chuva. Em Alegrete, 262 pessoas foram evacuadas após o rio Ibirapuitã ultrapassar a cota de inundação. São Borja declarou situação de emergência e suspendeu aulas. No Vale do Taquari, a ponte entre Marques de Souza e Travesseiro está submersa. O ciclone extratropical deve continuar ativo, com chuva intensa e ventos superiores a 90 km/h. A defesa civil alerta para deslizamentos e transbordamentos, recomendando que a população evite deslocamentos desnecessários.



