Riqueza com moderação: conheça famosos que não gastam dinheiro à toa

Apesar de possuírem fortunas milionárias, algumas celebridades optam por uma vida de consumo moderado. Millie Bobby Brown, com uma fortuna de cerca de R$ 100 milhões, busca a orientação dos pais para compras significativas. Ben Affleck, ao visitar uma feira de tênis com seu filho, rejeitou gastar R$ 35 mil em um par de tênis, enquanto Keanu Reeves adota hábitos simples. Já Jay-Z, ao invés de gastos excessivos, prefere investir em propriedades, o que fez seu patrimônio saltar de 3 bilhões para 15 bilhões de reais em uma década.



