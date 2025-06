RJ: Moradores são surpreendidos por tiroteio em comunidade durante festa junina

Seis pessoas foram baleadas durante um confronto entre policiais e traficantes na comunidade Santo Amaro, zona sul do Rio de Janeiro , durante uma festa junina. Entre os feridos, um adolescente de 16 anos foi atingido nas costas. O grupo de 60 dançarinos de São Gonçalo, que se apresentava no evento, cancelou suas apresentações do final de semana. A polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!