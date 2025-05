Rodízio de veículos nas marginais Pinheiros e Tietê é suspenso nesta segunda (26) após protestos

Em São Paulo , duas manifestações por moradia geraram confrontos com a polícia. Na Avenida Aricanduva, manifestantes bloquearam a via, levando a Polícia Militar a utilizar gás lacrimogêneo. A fumaça atingiu crianças de uma creche próxima. Simultaneamente, outra manifestação nas marginais Pinheiros e Tietê protestava contra a reintegração de posse, afetando o transporte público local. Devido aos protestos, o rodízio de veículos foi suspenso em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!