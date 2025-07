Rompimento de adutora causa estragos e desespero na Freguesia do Ó, zona norte de SP

Na Freguesia do Ó, São Paulo , o rompimento de uma adutora causou sérios estragos. A água e lama invadiram ruas e imóveis, levando à demolição de uma casa devido a danos estruturais. O vazamento também impactou um condomínio, onde moradores enfrentaram enchentes e danos. A defesa civil interditou áreas críticas e a prefeitura já atua no local. As causas do rompimento ainda são investigadas.



