Rússia lança míssil intercontinental pela primeira vez contra a Ucrânia

A Ucrânia informou que a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental durante um ataque à cidade de Dnipro. Este é o primeiro registro do uso desse tipo de armamento por parte da Rússia. O míssil atingiu uma instalação industrial e não estava equipado com ogivas nucleares. Analistas consideram o ataque como um alerta sobre a escalada potencial do conflito entre os países.