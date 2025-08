Saiba como acender a churrasqueira com segurança

Uma explosão em uma churrasqueira em Palmas, Tocantins, resultou na morte de um homem e deixou uma criança de 5 anos internada. O incidente ocorreu quando o homem utilizou um líquido inflamável, possivelmente álcool ou gasolina, para acender a churrasqueira. A criança sofreu queimaduras em 10% do corpo e continua hospitalizada em estado grave. Especialistas alertam sobre os riscos do uso inadequado de combustíveis ao acender churrasqueiras.



