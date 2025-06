Saiba como será o primeiro foguete 100% brasileiro que poderá ser lançado ao espaço em 2026

O primeiro foguete 100% brasileiro está perto de ser concluído. O equipamento será o símbolo de uma conquista para o país. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, 200 profissionais da engenharia e tecnologia trabalham na fase final de construção do MLBR - Micro Lançador Brasileiro. Com 12 metros de altura e capacidade para colocar satélites pequenos em órbita baixa, o MLBR será equipado com três motores movidos a propelente sólido, um tipo de combustível utilizado em foguetes e mísseis. Ele poderá levar cargas de até 30 quilos. Um projeto minucioso.



