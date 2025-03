Saiba mais sobre a trombose venosa cerebral, doença que quase matou atriz Gal Gadot

A atriz Gal Gadot compartilhou que teve medo de morrer durante o parto de sua quarta filha devido a uma trombose venosa cerebral, diagnosticada após sintomas iniciais confundidos com enxaqueca. A intérprete da Mulher maravilha relatou que chegou a perder a visão e a audição por um tempo, o que a fez compreender o medo da morte. Apesar do susto, Gal passou a reta final da gestação no hospital e não apresenta sequelas. Passado o susto, ela foi homenageada em Hollywood ao lado do marido, Jaron Varsano, e das quatro filhas, recebendo uma estrela na calçada da fama. No discurso, ela dedicou a homenagem às suas filhas: "Tudo que faço, faço por vocês. Ser mãe é meu maior privilégio."



