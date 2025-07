Saiba quais erros de higiene na cozinha podem colocar a saúde em risco

Um alerta foi feito sobre hábitos comuns na cozinha que podem causar contaminações. Muitas pessoas lavam frango cru antes de cozinhar e utilizam tábuas de madeira. Um estudo da Universidade de São Paulo indicou que 46,3% dos entrevistados realizam essa prática, que pode espalhar bactérias perigosas. A pesquisa também revelou que a cozinha pode ser mais suja do que o banheiro devido à presença de bactérias em utensílios como esponjas e panos úmidos. Recomendações incluem trocar esponjas semanalmente, higienizar com água fervente diariamente, usar utensílios de polietileno em vez de madeira, e limpar o ralo e a lixeira com regularidade. Pequenos cuidados são essenciais para prevenir doenças transmitidas por alimentos.



