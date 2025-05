Saiba quem era a policial que morreu ao tentar escapar de assalto na Grande São Paulo

A policial militar Elisete Aparecida Gomes morreu em um acidente enquanto tentava fugir de assaltantes em Itapevi, região metropolitana de São Paulo . Ela pilotava uma moto e entrou na contramão para escapar dos criminosos, mas colidiu com uma picape na rodovia. Sargento Elisete estava na reserva desde 2017 e era lembrada por seu comprometimento e coragem pelo 18º grupamento de bombeiros, onde serviu por 30 anos. Ela também era apaixonada por motos e compartilhava essa paixão nas redes sociais. O caso está sendo investigado pela polícia, que busca identificar os assaltantes com base nas imagens do acidente.



