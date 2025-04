Saiba quem são as irmãs bilionárias mais jovens do Brasil, segundo a Forbes

A revista americana Forbes divulgou o novo ranking dos bilionários, destacando o empresário Elon Musk como o homem mais rico do mundo, com R$ 2 trilhões. Novos integrantes incluem Arnold Schwarzenegger, com uma fortuna de 5 bilhões e 700 milhões de reais, e o cantor Bruce Springsteen, com 8 bilhões e 500 milhões de reais. O brasileiro mais rico da lista é o investidor Eduardo Saverin, com 182 bilhões de reais. As irmãs Lívia e Dora Voigt também aparecem no ranking como jovens bilionárias, herdeiras de uma empresa catarinense de motores elétricos. Livia é ainda mencionada como a segunda bilionária mais jovem do mundo, aos 20 anos.



