Saiba quem são as vítimas da queda de avião no interior paulista

Dois homens, o instrutor Abner Casagrande e o aluno Felipe Coiado, morreram em um acidente com um monomotor na estância Santo Inês, zona rural de Rio Preto. O avião, regulado e com certificado prestes a vencer, caiu em uma área de mata fechada. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente, enquanto técnicos do Cenipa isolaram o local e colheram dados para identificar possíveis causas. Felipe Coiado, apaixonado por aviação, compartilhou fotos e mensagens em suas redes sociais antes do acidente.



