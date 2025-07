Saiba quem são as vítimas do acidente com ônibus na BR-153

Os corpos dos estudantes mortos no acidente em Porangatu, Goiás, serão levados ao Pará. O acidente ocorreu na BR-153 quando um caminhão invadiu a pista contrária e colidiu com um micro-ônibus transportando alunos da Universidade Federal do Pará para um congresso em Goiânia. No total, 15 pessoas ficaram feridas, três delas em estado gravíssimo.



