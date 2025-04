Saidinha de casa: falsos entregadores assaltam moradores da Grande São Paulo

Uma quadrilha está aterrorizando moradores da Grande São Paulo com o golpe da saidinha de casa. Criminosos, disfarçados como entregadores, aguardam as vítimas abrirem a porta da garagem para surpreendê-las. Em seguida, as vítimas são revistadas e obrigadas a sentar na calçada enquanto os criminosos fogem. Pelo menos 10 pessoas registraram queixa. Dois dos membros foram presos, mas a polícia ainda busca identificar outros integrantes da quadrilha.



