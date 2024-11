São Paulo deve se tornar o primeiro estado a proibir uso de celulares em escolas

São Paulo está próximo de se tornar o primeiro estado no Brasil a proibir o uso de celulares nas escolas. O projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa e aguarda apenas a sanção do governador Tarcísio de Freitas. A proposta restringe dispositivos eletrônicos com acesso à internet durante aulas e intervalos, permitindo exceções para alunos com deficiência ou quando solicitado pelos professores. Além disso, prevê canais para comunicação entre pais e instituições educacionais.