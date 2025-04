São Paulo e Rio de Janeiro estão sob alerta vermelho para chuvas

São Paulo enfrenta um final de semana chuvoso com temperaturas entre 16°C e 22°C. A Defesa Civil mantém o gabinete de crise até domingo (6) devido ao risco de alagamentos e deslizamentos. No Rio de Janeiro , Petrópolis está sob vigilância, embora a chuva tenha sido menos intensa do que o previsto.



