São Paulo entra em estado de alerta para calor intenso e temporais

O Estado de São Paulo está em alerta para temporais, mas também para uma onda de calor, que começa na próxima sexta (28) e vai até o dia 5 de março. Segundo os meteorologistas, São Paulo, Brasília e Curitiba são as capitais com maior chance de baterem recordes de calor intenso. Algumas cidades devem chegar a ter uma temperatura cinco graus a mais que o esperado para essa época do ano.



