São Paulo registra mais de 850 ônibus atacados em um mês; polícia investiga disputa entre empresas

A tensão no transporte urbano na Grande São Paulo se intensifica com novos ataques a ônibus. Em um mês, mais de 850 veículos foram alvos de vandalismo. Na zona sul da capital paulista e em São Bernardo do Campo, coletivos foram apedrejados. A polícia já prendeu oito suspeitos e apreendeu três adolescentes. A investigação aponta para uma possível disputa entre empresas de transporte como causa dos ataques.



