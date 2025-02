A prefeitura de São Paulo suspendeu as atividades do serviço de mototáxi em janeiro de 2023, conforme decreto do prefeito Ricardo Nunes. A medida foi tomada devido ao aumento de mortes entre motociclistas na capital. A empresa responsável contestou a decisão judicialmente, alegando que o serviço é legal segundo a legislação federal e referendado pelo Supremo Tribunal Federal.