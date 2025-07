Sargento da Rota confunde e mata policial civil em São Paulo

Um sargento da Rota disparou contra um policial civil, o confundindo com um suspeito em uma comunidade de São Paulo. O incidente ocorreu no dia 11 de julho, durante uma ação contra suspeitos de latrocínio. Imagens mostram o investigador Rafael Moura gritando "polícia" antes dos disparos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!