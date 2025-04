Secretário de Defesa dos EUA é investigado por vazar dados confidenciais em grupo da família

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou informações confidenciais sobre ataques militares no Iêmen em um grupo privado de mensagens no dia 15 de março. Detalhes estratégicos, como horários de voos de caças americanos, foram repassados a familiares sem autorização. Este não é um caso isolado. Em um incidente anterior, Hegseth também foi acusado de divulgar planos militares em um grupo de mensagens do qual um jornalista participava por engano. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o novo episódio.



