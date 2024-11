Secretário-Geral da ONU critica falta de representatividade no Conselho de Segurança da entidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou no Rio de Janeiro que o Conselho de Segurança da ONU não representa o mundo contemporâneo. Ele destacou que apenas Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia são membros permanentes do órgão. Segundo ele, faltam representantes africanos e latino-americanos na composição fixa do conselho.