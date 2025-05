Seis suspeitos de aplicar golpe do falso advogado são presos após denúncias

Seis pessoas foram presas em São Paulo suspeitas de participar do golpe do falso advogado. Os envolvidos buscavam informações públicas sobre processos judiciais e criavam perfis falsos em aplicativos de mensagens para enganar as vítimas, pedindo pagamentos por ações judiciais fictícias. A polícia investiga se além de dados públicos, também informações sigilosas eram acessadas. No último ano, foram registradas 1.600 denúncias desse tipo no estado. Para enfrentar as fraudes, a OAB lançou uma plataforma que permite a confirmação da identidade dos advogados por meio do número de inscrição, estado de atuação e e-mail, com retorno em até cinco minutos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!