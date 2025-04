Senado aprova lei que prevê penas mais duras para crimes de roubo e furto de fios de energia

Um homem que furta fiação elétrica está tirando o sono de uma vizinhança. Ele foi filmado em cima de um poste cortando fios de cobre e, em seguida, queimando-os em um matagal. A polícia foi acionada, mas o suspeito já havia fugido quando os agentes chegaram. Os moradores estão preocupados e desejam maior policiamento preventivo. Em resposta a esse tipo de crime, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que endurece as punições para o furto, roubo e recepção de cabos de energia e telefonia. As penas agora variam de dois a dezesseis anos, dependendo do crime. O projeto aguarda análise da Câmara dos Deputados.



