Senado vota projeto que legaliza cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil

O plenário do Senado vota nesta terça (8) um projeto que permite o funcionamento de cassinos no Brasil. A atividade está proibida desde 1946. O projeto também legaliza bingos e o jogo do bicho. Já aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele prevê instalação em polos turísticos com restrições ao número por estado. O relator estima R$ 100 bilhões em investimentos.



