Senadores partem para a agressão no México após debate sobre os EUA
Um representante da oposição agrediu o líder governista após alegar que foi silenciado
Senadores no México se envolveram em uma situação de conflito físico no plenário. A confusão começou após acusações entre políticos do governo e da oposição sobre a instigação da intervenção americana contra os cartéis de tráfico de drogas. Um representante da oposição agrediu o líder governista após alegar que foi silenciado. Seguranças e outros parlamentares intervieram para conter a situação.
