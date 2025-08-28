Logo R7.com
RecordPlus
Fala Brasil

Senadores partem para a agressão no México após debate sobre os EUA

Um representante da oposição agrediu o líder governista após alegar que foi silenciado

Fala Brasil|Do R7

Senadores no México se envolveram em uma situação de conflito físico no plenário. A confusão começou após acusações entre políticos do governo e da oposição sobre a instigação da intervenção americana contra os cartéis de tráfico de drogas. Um representante da oposição agrediu o líder governista após alegar que foi silenciado. Seguranças e outros parlamentares intervieram para conter a situação.

