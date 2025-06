Sete suspeitos são presos por golpe milionário em jogadores de futebol

Sete suspeitos foram presos no Paraná, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas por aplicar um golpe em jogadores da elite do futebol brasileiro. A quadrilha usava documentos falsos para abrir contas bancárias e solicitar a portabilidade de contas verdadeiras, desviando assim pagamentos. Gabigol, do Cruzeiro, perdeu R$ 800 mil. A polícia já recuperou R$ 135 mil e o restante foi ressarcido.



