SinPatinhas: veja como cadastrar cães e gatos no programa de RG para pets

O presidente Lula participou do lançamento de dois programas de proteção para cães e gatos no Palácio do Planalto. Um destaque é a criação do RG animal, um documento gratuito que permitirá o registro dos pets no cadastro nacional "SinPatinhas", facilitando o acesso a serviços públicos. O registro gerará uma carteirinha com foto e QR code, que poderá ser fixada na coleira. Além disso, foram anunciadas medidas para controle da reprodução dos animais, através de castração em todo o país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!