Sirenes são acionadas em Petrópolis (RJ) para risco de inundação

A região serrana do Rio de Janeiro enfrenta fortes tempestades, causando alagamentos. Neste sábado (5), sirenes foram acionadas em Petrópolis para alertar a população sobre risco de deslizamentos e inundações. A Defesa Civil recomenda que moradores de áreas de risco busquem abrigos seguros e se cadastrem para receber alertas via SMS sobre as condições climáticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!