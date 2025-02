Smart Sampa ajuda a prender mais um foragido da Justiça

As câmeras do sistema Smart Sampa, da prefeitura de São Paulo, flagraram mais um criminoso que estava foragido. Romulo Alves Farias, conhecido como ‘Bem Bom’, era procurado por associação ao tráfico de drogas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo. Imagens mostram quando ele entra no restaurante e segundos depois agentes da Guarda Municipal chegam ao local e anunciam a prisão.



