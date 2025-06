Sobreviventes de queda de avião são resgatados na Flórida

Três pessoas sobreviveram à queda de um avião monomotor no Oceano Atlântico, perto da costa da Flórida, EUA. O acidente ativou rapidamente os serviços de resgate. As equipes usaram tecnologia avançada para localizar os sobreviventes na escuridão da noite. Todos foram levados para atendimento médico e estão fora de perigo.



