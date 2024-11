Sorteio define grupos do Paulistão 2025

O Paulistão 2025 terá início em 15 de janeiro. Os grupos foram definidos com Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians como cabeças de chave. A fase inicial contará com 12 rodadas. As quartas de final classificarão os dois melhores times de cada grupo para as semifinais e a grande final ocorrerá em 26 de março. O campeonato será transmitido pela RECORD. Além disso, a CBF anunciou que o Campeonato Brasileiro terá duração de dez meses em sua próxima edição.