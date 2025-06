‘Sou trabalhador e artista’, diz MC Poze do Rodo após ser solto

MC Poze do Rodo falou pela primeira vez após deixar a prisão no Rio de Janeiro , onde ficou detido por cinco dias por acusações de apologia ao crime e associação ao tráfico de drogas. Ele deixou o presídio após receber um habeas corpus, sendo aguardado por uma multidão. O amigo e cantor Oruam festejou em cima de um ônibus, enquanto a polícia militar utilizou gás lacrimogênio e spray de pimenta para controlar o tumulto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!