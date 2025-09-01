SP: adolescente é apreendido após tentativa de roubo de moto

Um adolescente foi apreendido em flagrante após tentar roubar uma motocicleta na zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu quando a vítima parou no semáforo e foi abordada por dois assaltantes armados. A mulher desceu da moto para impedir o roubo enquanto um dos criminosos se dirigia ao canteiro central.

Testemunhas que presenciaram a cena intervieram rapidamente. Um homem conseguiu imobilizar um dos suspeitos com um golpe conhecido como "mata-leão", enquanto o outro ladrão fugiu do local. A polícia militar chegou logo depois e encontrou o jovem sendo agredido por outros motociclistas.