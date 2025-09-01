SP: adolescente é apreendido após tentativa de roubo de moto
Suspeito foi agredido por testemunhas e levado à Fundação Casa
Um adolescente foi apreendido em flagrante após tentar roubar uma motocicleta na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu quando a vítima parou no semáforo e foi abordada por dois assaltantes armados. A mulher desceu da moto para impedir o roubo enquanto um dos criminosos se dirigia ao canteiro central.
Testemunhas que presenciaram a cena intervieram rapidamente. Um homem conseguiu imobilizar um dos suspeitos com um golpe conhecido como "mata-leão", enquanto o outro ladrão fugiu do local. A polícia militar chegou logo depois e encontrou o jovem sendo agredido por outros motociclistas.
O adolescente recebeu atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento antes de ser encaminhado à Fundação Casa. A arma utilizada pelos assaltantes era uma réplica de pistola e também foi apreendida pela polícia. Até o momento, o segundo suspeito não foi identificado pelas autoridades.
