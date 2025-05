No primeiro trimestre, 328 prédios foram invadidos em São Paulo . Especialistas ressaltam o uso de tecnologia e colaboração dos moradores para melhorar a segurança, indicando sistemas de reconhecimento facial como eficazes no controle de acesso. Acompanhe a reportagem!



