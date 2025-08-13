Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

SP: homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí

Vítima de 45 anos foi encontrada com escoriações e hipotermia, mas recebeu alta após atendimento

Fala Brasil|Do R7

Um homem de 45 anos foi resgatado após ser lançado no rio Tamanduateí, no centro de São Paulo, durante uma discussão. Os bombeiros localizaram a vítima próxima à margem do rio. Ele apresentou escoriações no rosto e sinais de hipotermia. Após o resgate, foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico e posteriormente liberado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • Bombeiros
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.