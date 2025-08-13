SP: homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí

Um homem de 45 anos foi resgatado após ser lançado no rio Tamanduateí, no centro de São Paulo, durante uma discussão. Os bombeiros localizaram a vítima próxima à margem do rio. Ele apresentou escoriações no rosto e sinais de hipotermia. Após o resgate, foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico e posteriormente liberado.



