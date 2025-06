SP: motociclistas perseguem ladrão de celular

Luiz e Bruno, amigos de 27 e 28 anos, estavam andando de moto no centro de São Paulo quando presenciaram um furto. Um ciclista roubou um celular e fugiu, mas foi perseguido pela dupla. Luiz registrou a perseguição com uma câmera em sua roupa. Ele desviou do tráfego até colidir com o ladrão, que caiu da bicicleta e tentou escapar a pé. Populares confundiram a situação e inicialmente apoiaram o ladrão. Bruno foi agredido por um homem aparentemente ligado ao criminoso. A Polícia Militar foi acionada, mas não confirmou a prisão do suspeito.



