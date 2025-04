SP: mulher contrata serviço de jardinagem via aplicativo e tem casa invadida por ladrões

Um casal de São Paulo teve a casa roubada após contratar um serviço de jardinagem via aplicativo. Eles identificaram os suspeitos com a ajuda de câmeras de segurança. Em outro episódio, o advogado Edgar sofreu agressões ao tentar cancelar uma transação suspeita de conserto de máquina de lavar. Ele relatou prejuízo de R$ 17 mil, suspeitando de adulteração em uma máquina de cartão. Ambos os casos estão sendo investigados pela polícia e as plataformas responsáveis foram notificadas.



