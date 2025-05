SP: seis casas são interditadas após explosão de botijões; três pessoas ficaram feridas

Três pessoas estão internadas em estado grave após a explosão de botijões de gás em uma casa em São Paulo . Seis imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Um casal havia alugado o imóvel há uma semana e estava com um amigo no momento. Os cães do casal também foram resgatados e estão em tratamento. Bombeiros suspeitam que um vazamento de gás tenha causado o incêndio e orientam cuidados para prevenir acidentes, como verificar a validade da mangueira e da válvula do botijão e usar sabão nas conexões para detectar vazamentos. Eles também alertam para a importância de não acender luzes em caso de suspeita de gás para evitar faíscas.



