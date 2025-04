STF autoriza prisão domiciliar do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco

O Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão domiciliar do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi baseada no estado de saúde do parlamentar, que sofre de problemas cardíacos, diabetes e insuficiência renal. Brazão, detido desde março de 2024 na Penitenciária Federal de Campo Grande, será transferido para cumprir a prisão em sua residência no Rio de Janeiro, após notificação das autoridades.



