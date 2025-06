STF inicia interrogatório sobre suposta tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal começa nesta segunda (9) a ouvir oito acusados da suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. O tenente-coronel Mauro Cid será o primeiro interrogado, devido a um acordo de delação premiada. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, é o sexto na lista e será ouvido até o fim da semana. Walter Braga Netto, preso, participará por videoconferência, enquanto os demais réus estarão presencialmente no tribunal.



