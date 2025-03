STF inicia segundo dia de julgamento que pode tornar Bolsonaro réu por golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira (26) a sessão que decidirá se Jair Bolsonaro e outras sete pessoas se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. Na terça-feira (25), o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou a atuação da suposta organização criminosa durante a leitura do relatório. O procurador-geral Paulo Gonet apresentou a denúncia, e a sessão foi marcada pelas falas das defesas dos acusados. Bolsonaro, que esteve presente no primeiro dia, acompanhará a sessão desta quarta da sede do partido, o PL. Caso a denúncia seja aceita, inicia-se a fase de instrução processual, onde testemunhas serão ouvidas e novas provas poderão ser solicitadas.



