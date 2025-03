STF passa a conduzir investigação contra Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu início à fase de instrução do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está previsto para o segundo semestre e a corte conduzirá audiências e a produção de provas. Entre os réus, estão ex-ministros e altos oficiais militares. O presidente Lula, durante viagem ao Japão, afirmou que a decisão do Supremo é baseada em uma investigação rigorosa. "O que é correto é a corte se manifestar nos autos do processo, depois de investigações bem-feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público", disse ele. Após a decisão, Bolsonaro negou as acusações: "Em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado. Dois anos de investigação não descobriram que porventura seria esse líder." A defesa dos outros réus ainda não se manifestou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!