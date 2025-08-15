Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Streaming da RECORD passa a se chamar RecordPlus

Além da programação ao vivo da TV, a plataforma oferece uma vasta biblioteca de mais de 1.500 títulos

Fala Brasil|Do R7

O streaming da RECORD foi renomeado para RecordPlus, trazendo inovações para os telespectadores. Além da programação ao vivo da TV e uma vasta biblioteca de mais de 1.500 títulos, o serviço agora inclui o canal Maratona Aquecendo o Feno, dedicado a todas as edições de A Fazenda. Para os apaixonados por futebol, o aplicativo permite acompanhar os jogos ao vivo e em dispositivos móveis. Assinantes do PlayPlus podem acessar a nova plataforma utilizando as mesmas credenciais após atualizar o aplicativo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.