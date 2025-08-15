Streaming da RECORD passa a se chamar RecordPlus

O streaming da RECORD foi renomeado para RecordPlus, trazendo inovações para os telespectadores. Além da programação ao vivo da TV e uma vasta biblioteca de mais de 1.500 títulos, o serviço agora inclui o canal Maratona Aquecendo o Feno, dedicado a todas as edições de A Fazenda. Para os apaixonados por futebol, o aplicativo permite acompanhar os jogos ao vivo e em dispositivos móveis. Assinantes do PlayPlus podem acessar a nova plataforma utilizando as mesmas credenciais após atualizar o aplicativo.



