Suposto ladrão é agredido por populares na zona norte de São Paulo

Um homem suspeito de tentar roubar uma caminhonete foi agredido por populares na zona norte de São Paulo. Testemunhas flagraram o suspeito já no chão, recebendo socos e chutes de pelo menos três homens. O vídeo gravado no local indica que ele estava de moto. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito.



