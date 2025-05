SUS usa um dos remédios mais caros do mundo em bebês pela primeira vez

O Sistema Único de Saúde (SUS) aplicou pela primeira vez um dos medicamentos mais caros do mundo em duas meninas de seis meses com atrofia muscular espinhal tipo 1. As meninas são de Recife e Brasília . O Brasil agora está entre os seis países que oferecem essa medicação inovadora, cujo custo pode chegar a R$ 7 milhões.



