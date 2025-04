Suspeito de ataque a banco em Guaxupé (MG) é preso

Um suspeito de participar do ataque a um banco no interior de Minas Gerais foi preso em Campinas, São Paulo . O suspeito estava com roupas e acessórios semelhantes aos usados durante o ataque na cidade de Guaxupé. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (8) e envolveu disparos contra o prédio do batalhão da Polícia Militar, deixando um policial militar ferido por estilhaços de vidro.



