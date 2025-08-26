Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente

Um homem foi preso após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km em São Paulo . O suspeito invadiu uma avenida na contramão e colidiu com um carro onde estava um casal de idosos. Uma câmara de segurança registrou o momento do acidente. Apesar da violência da batida, os idosos não sofreram ferimentos graves. O dono do veículo roubado soube do furto por meio da companhia de seguros.



