Suspeito morre após perseguição e troca de tiros com a polícia em Mogi das Cruzes (SP)

Uma abordagem policial em Mogi das Cruzes (SP) terminou com a morte de um suspeito, a internação de outro e a prisão de dois homens. O grupo é acusado de sequestrar um idoso de 71 anos e forçá-lo a realizar transferências bancárias, em um caso de sequestro relâmpago. Durante a perseguição, os criminosos tentaram fugir em um carro, mas colidiram com uma revenda de veículos. Houve troca de tiros com os policiais. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local; outro ficou ferido e foi internado sob escolta policial. Os dois comparsas foram presos.



